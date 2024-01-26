محمد عواد: مررنا بالكثير من الظروف الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ محمد عواد حارس مرمى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح والتأهل لنهائي كأس دبي للتحدي.

وقال عواد بعد المباراة: "أريد تهنئة جماهير الزمالك وكابتن معتمد جمال الذي مر بالكثير من الضغوطات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "مررنا بالكثير من الظروف الصعبة، واللاعبون سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد جماهير الزمالك فيما هو مقبل".

ويلاقي نادي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني في المباراة النهائية لكأس دبي للتحدي.

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