علي معلول يكشف حقيقة أنباء اعتزاله اللعب دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزاله كرة القدم الدولية.

وقال معلول في تصريحات عبر قناة "الحوار" التونسية: "الاعتزال الدولي؟ أمسكت بهاتفي فوجئت بتلك الأخبار".

وأضاف: "مع كل بطولة يحدث أي شيء يصبح علي معلول أول شخص يتم التحدث عنه، لو هناك أي شيء سأصرح به على الفور".

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي فشل في التأهل من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

اقرأ أيضًا:

وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

بالتردد.. شاهد مباراة مصر والكونغو مجانا على هذه القناة