رسميا.. مودرن فيوتشر يقيل المدرب ريكاردو فورموسينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - أقال مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون.

وجاء رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عن تدريب الفريق بالتراضي وذلك بعد حصوله على كافة مستحقاته.

وتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بالشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على المجهود الذي بذلوه خلال فترة توليهم المسؤولية الفنية للفريق.

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