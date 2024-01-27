أمم أفريقيا لليد.. منتخب مصر يلتقي الجزائر بحثًا عن التتويج باللقب الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر لرجال كرة اليد تحت القيادة الفنية لـ الإسباني كارلوس باستور، مساء اليوم، أمام منتخب الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالقاهرة.

واستطاع منتخب فراعنة اليد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائى بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 17 ـ 12 لصالح مصر فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس المرمى، ومحمد سند ويحيى الدرع.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: كريم هنداوى (الصفا السعودى)، محمد على (لوجرونيو الإسبانى)، محمد عصام الطيار (بالينجن الألمانى) فى حراسة المرمى، وأحمد هشام سيسا (الأهلى)، مازن رضا (الزمالك)، جناح أيسر، وعلى زين (دينامو بوخارست الرومانى)، عبدالرحمن فيصل (الأهلى)، حسن قداح (كيلسى البولندى) فى مركز الظهير الأيسر، وأحمد خيرى (الأهلى)، يحيى الدرع (فيزبريم المجرى)، سيف الدرع (ليموج الفرنسى)، صانع ألعاب، ويحيى خالد (فيزبريم المجرى)، مهاب سعيد (نيم الفرنسى)، محسن رمضان (الأهلى) ظهير أيمن، ومحمد سند (نيم الفرنسى)، أكرم يسرى (الزمالك)، فى مركز الجناح الأيمن، وفى الدائرة كل من إبراهيم المصرى (الأهلى)، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل (الأهلى)، خالد وليد (الزمالك).