البرتغالي جوزيه جوميز يقترب من تدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من الوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي الزمالك لتولي القيادة الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

حيث كشفت صحيفة "ojogo" البرتغالية إن المدرب جوزيه جوميز دخل في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك خلال الأيام الأخيرة، من أجل تولي تدريبه فيما تبقى من الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البالغ من العمر 53 عاما مفاوضاته مع الزمالك في مراحل متقدمة خلال الفترة الحالية، وأنه يتبقى بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق بين الطرفين، من أجل نجاح هذه المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيه جوميز بعد تجاربه في ناديي ماريتيمو وتشافيز، يقترب من تبني مشروع جديد في الخارج، وهو الآن في مصر.

وسبق لجوزيه جوميز العمل الدوري السعودي والدوري الإماراتي، هذا إلى جانب تدريبه في إنجلترا وإسبانيا.