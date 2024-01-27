سلة المقاولون تشارك في البطولة التنشيطية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض فريقا المقاولون العرب لكرة السلة بنات مواليد 2010 و 2011 في البطولة التنشيطية والمقامة بنادي مدينة نصر والتي شارك فيها عدد 8 فرق من مختلف الأندية للمنافسة.

فيما بينهم لاكتساب الخبرات الفنية والمهارية واستطاعوا الانتصار والتعادل في بعض المباريات التي أقيمت على هامش المهرجان، وتم توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين، وذلك تحت قيادة المدير الفني الكابتن خالد حسين وعاونه الكابتن أيمن رؤوف مدرب الفريق والمدير الإداري الكابتن نبيل حسن.

وأستضافت ملاعب نادي المقاولون العرب المفتوحة فعاليات البطولة التنشيطية الثانية لكرة اليد مواليد 2014 للبنين، والتي شارك فيها عدد 12 فريقًا متنافسا ومنها ( المقاولون العرب، بورسعيد، الجيش أ و ب، الزهور أ وب،

هليوبوليس، مركز شباب الجزيرة، الدلتا، هليوليدو ، الزمالك أ و ب) وتم تنظيم المباريات بنظام المجموعات، بهدف زيادة عدد المشتركين وتعزيز التفاعل والتنافس بين الفرق.

وفي ختام البطولة تم تكريم جميع اللاعبين المشتركين وتقديم شهادات تقدير لهم و توزيع هدايا تذكارية للفرق المشاركة، تعبيرًا عن الاعتراف بتميزها وإسهامها في نجاح البطولة.

