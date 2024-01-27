"مروان بدلا منه في المؤتمر".. إصابة عمر مرموش بنزلة برد قبل مواجهة الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر حضور مروان عطية لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مصر والكونغو الديمقراطية المقرر لها غدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر، عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني رفقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، ولكنه تعرض للإصابة بنزلة برد.

وأوضح المصدر، أن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش بنزلة برد، خفيفة ولن تعيق مشاركته في مواجهة الكونغو غدا، وتم اختيار مروان عطية ليكون بدلا منه في المؤتمر اليوم.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، غدا الأحد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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