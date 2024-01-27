"لا يوجد منتخب سهل".. ماذا قال مروان عطية قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تحدث مروان عطية لاعب منتخب مصر، عن استعداداتهم لخوض لقاء الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال عطية خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "نحن مستعدون بصورة جيدة، المباراة المقبلة مواجهة كبيرة، ولا يوجد أي منتخب سهل، قارة أفريقيا بها تطور كبير جدًا، ونستطيع التأهل للدور المقبل".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غدا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

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