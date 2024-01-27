منتخب المغرب مهدد بفقدان نجمه في ثمن نهائي كأس أفريقيا 2023

تعرض حكيم زياش نجم منتخب المغرب، للإصابة في أربطة الكاحل، والتي تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية الأخيرة، قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وأصيب حكيم زياش في أربطة الكاحل، وقرر وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس، منحه إجازة من التدريبات الجماعية لحين الاطمئنان على سلامته والتأكد من جاهزيته.

ومن جانبه، رصد موقع “لو سبورت 360” المغربي، أن حكيم زياش تعرض للإصابة، ولكنها ليست خطيرة وأن الطاقم التقني بقيادة وليد الركراكي، وبعد استشارة الطاقم الطبي توصل لإعفاء اللاعب من الحصة التدريبية ليوم أمس الجمعة، لتجنيبه أي مضاعفات محتملة.

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وأكدت أن الركراكي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زياش، للحسم في مشاركته في الحصة التدريبية ليومه السبت، من عدمه، مشددا أنه في حال غاب الأخير اليوم عن التدريب الجماعي، سيكون غيابه بشكل كبير أمام جنوب إفريقيا مؤكدًا.

ويخضع حكيم زياش لبرنامج علاجي مكثف، من أجل ضمان تواجده بتشكيلة الأسود أمام جنوب إفريقيا .