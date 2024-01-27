أول منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب أنجولا على نظيره ناميبيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وبهذا الفوز، يصبح منتخب أنجولا أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وينتظر نتائج باقي مباريات دور الـ16، التي بدأت اليوم السبت وتنتهي مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل 30 يناير 2024.

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