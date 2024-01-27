شوبير يكشف تفاصيل عودة سيف جعفر إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن عودة سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز مرة أخرى لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سيف جعفر يرد قيمة تعاقده مع بيراميدز ويعود للزمالك".

وكان سيف جعفر رحل عن الزمالك الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى فريق بيراميدز، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل كامل.

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