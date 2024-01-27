وفاة إداري بالنادي الأهلي فجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي مصطفى يحيى إداري فريق النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004، مساء اليوم السبت.

وقال ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي أن مصطفى كان بكامل صحته وحضر مران الفريق اليوم بشكل طبيعي ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وأكد أن المتوفي حضر التدريب ومن ثم استقل مترو الأنفاق رفقة ابنته للمنزل، وأثناء وجوده في المترو شعر بألم شديد في البطن ثم اتصل بشقيقه الذي قابله وتوجه به إلى أقرب مستشفى وهناك خرج السر الإلهي.

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