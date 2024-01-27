ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت بدور 16 في أمم أفريقيا،يواجه منتخب مصر لكرة القدم مواجهة حاسمة في دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، حيث سيتقابل مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 28 يناير 2024. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب المصري للتأهل إلى الدور القادم في البطولة.

يسعى المشجعون المصريون لمعرفة كيفية مشاهدة المباراة مجانًا، خاصة مع احتكار قناة بي إن سبورتس القطرية بث مباريات البطولة حصريًا. يذكر أن منتخب مصر تأهل لدور الستة عشر بصفة وصيف المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخب الكونغو الديمقراطية بالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط أيضًا.

من المقرر أن تتم إذاعة مباراتي دور الستة عشر في بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب نيجيريا مع الكاميرون مساء السبت المقبل، بينما تجري مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مساء الأحد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

وهناك 10 قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر والكونغو، إذ يمكن لجماهير الكرة المصرية والأفريقية وعشاق المنتخب الوطني، مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) اضغط هنا

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) اضغط هنا

1- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

2- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

3- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

7- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

8- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

9- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

10- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

هل تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن اعتزام قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور السادس عشر من بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم، ولكن صفحة القناة على الجزائرية الأرضية المفتوحة على فيس بوك موقع تبادل الصور والفيديوهات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت نقل 2 مباراة من دور ثمن نهائي من بطولة كأس امم أفريقيا ليس من ضمنهم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.