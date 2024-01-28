بالتردد.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى عشاق كرة القدم في شمال أفريقيا وتحديدا الجماهير المصرية، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد الكونغو الديمقراطية المقرر لها غدا الأحد 28 يناير، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ونستعرض لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا.

1.قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

2.قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

3.تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

4.تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

5.تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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