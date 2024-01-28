"القرموطي وزلزال".. كيف تفاعلت الجماهير مع هدف مابولولو؟ "كوميكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أحرز مهاجم الاتحاد السكندري كريستوفاو مابولولو الهدف الثاني لأنجولا في شباك ناميبيا، ليتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتفاعلت الجماهير مع هدف مابولولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من أفلام سينمائية وأعمال درامية ساخرة.

وصرح محمد مصيحلي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في وقت سابق، أن سعر اللاعب سيختلف بعد هدفه الأول في كأس الأمم.

واستخدم مشجع مشهد من مسلسل "زلزال"، وعلق: "لما يجي عرض لمابولولو بـ5 مليون دولار وأنجولا صعدت لربع النهائي، الحج محمد مصيلحي، لسه بدري"، وأضاف آخر من فيلم "القرموطي": "مابولولو جاب جول، محمد مصيحلي بكره بـ15 مليون دولار".

وعلق مشجع آخر من مسلسل"الأسطورة": "محمد مصيلحي وهو بيحسب هيبيع مابولولو بكام بعد تألقه في أفريقيا"، وأضاف آخر من مسلسل "جبل الحلال": "الحاج محمد مصيلحي لما يجي يفتح المزاد على مابولولو".

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