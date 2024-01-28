بيراميدز يعلق على أنباء اقتراب السعيد من الزمالك

علق محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز على أنباء اقتراب عبد الله السعيد نجم وسط الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتداولت عدة تقارير بخصوص حسم نادي الزمالك لصفقة عبدالله السعيد، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري مقابل التنازل عن باقي مستحقاته.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: “عبدالله السعيد لا يزال لاعبا في صفوف بيراميدز، ولم يحسم انتقاله إلى أي ناد جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

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وتابع: “إذا كنت أعلم أي معلومة عن اقتراب رحيل السعيد عن بيراميدز لن أتحدث عنها”.

وأشار إلى أنه في حال انتقال السعيد إلى الزمالك يوما ما في المستقبل سيفيد الفريق الأبيض.

واختتم: “عبد الله السعيد لاعب مميز ومجتهد ومن أفضل لاعبي مصر ولا يزال أمامه عدة سنوات في الملاعب قبل الاعتزال”.

وشارك عبدالله السعيد صاحب الـ38 عامًا، هذا الموسم مع بيراميدز في 14 مباراة، سجل هدفين، وصنع هدفا.