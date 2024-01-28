تشكيل منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة لمباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم في إطار منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه سورو فاتسواني مساعد أول، ولوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثانٍ، وأحمد هيرالال حكمًا رابعًا.

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

فيما صعد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة.