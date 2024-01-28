كأس أمم أفريقيا: نيجيريا تلحق بأنغولا إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - أبيدجان : شقّت نيجيريا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج بعد تحقيقها فوزا مستحقا على الكاميرون 2 0 في قمة ثمن النهائي السبت على ملعب فيليكس أوفيوت بوانيي أمام 22 ألف متفرج في ابيدجان، وضربت موعدا مع أنغولا الجمعة المقبل.

وسجّل جناح أتالانتا الإيطالي المتألق أديمولا لوكمان (36 و90) هدفي نيجيريا التي ألغى لها حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا للمدافع سيمي أجايي (9) بداعي التسلل.

وبسطت "النسور الممتازة" المتوجة باللقب ثلاث مرات سيطرتها على مجريات المباراة وبرهنت على علو كعبها أخيرا على "الاسود غير المروضة" صاحبة اللقب 5 مرات، إذ أقصتها من الدور ذاته خلال نسخة 2019 بعد الفوز 3 2.

وهو أول فوز بأكثر من هدفين لنيجيريا في البطولة، بعد الفوز على ساحل العاج وغينيا بيساو بهدف واحد فقط، فيما استقبلت هدفا واحدا فقط.

وتلتقي نيجيريا مع أنغولا الفائزة على ناميبيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي.

وقرر مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ مواصلة الاعتماد على الحارس فابريس أوندوا على حساب حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي أندريه أونانا الذي قدّم أداءً مهزوزاً أمام السنغال خلال الخسارة 1 3.

كما ضم القائد والمهاجم فنسان ابو بكر للقائمة للمرة الأولى منذ إصابته في التمرينات قبل البطولة، ودفع به في الدقائق الاخيرة. وأجرى سونغ تغييرين على تشكيلته الفائزة على غامبيا 3 2 في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات بإشراك مدافع الرائد السعودي عمر غونزاليس والمهاجم مومي نغامالو.

في الجهة المقابلة، استعان البرتغالي جوزيه بيسيرو بتشكيلته التي هزمت ساحل العاج 1 0 في الجولة الثانية مع إدخال تغيير واحد بإشراك لوكمان محل جناح ميلان الإيطالي صامويل تشوكويزي.

وانطلقت المباراة بحماس وندية كبيرين واضطر الحارسان للخروج من منطقتهما خلال الدقائق الأولى لتشتيت كرات طويلة خلف الدفاع.

وسجّلت نيجيريا هدف التقدم بتسديدة قوية من داخل المنطقة من المدافع أجايي بعد كرة مرتدة من الحارس أوندوا إثر ركلة ركنية (9)، لكنّ الحكم المغربي رضوان جيد ألغاه بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وبتحركاته بين قلبي الدفاع، شكّل مهاجم نابولي الايطالي فيكتور اوسيمهن الذي نال تشجيعا كبيرا من الجمهور المحلي الذي ردّد اسمه كثيرا، إزعاجا كبيرا لخط دفاع الكاميرون المرتبك.

وضغط أوسيمهن على المدافع غونزاليس وافتك منه الكرة ومررها ببراعة الى لوكمان المتوغل داخل المنطقة دون رقابة فسدّدها بقوة أفلتت من يدي اوندوا وعانقت الشباك رغم محاولة غونزاليس لإبعادها من خط المرمى (36).

واضطر اوندوا الى الخروج من منطقته وتشتيت كرة طويلة برأسه قبل أن يصل إليها لوكمان (41).

حصار نيجيري

مع بداية الشوط الثاني، واصلت نيجيريا ضغطها، وحصلت على خطأ بعد إعاقة لوكمان على حافة المنطقة، فانبرى لها بنفسه قوية فوق المرمى (55).

وحاولت الكاميرون فكّ الحصار النيجيري والخروج بالكرة، فسدّد المدافع نوهو تولو بيسراه بعد تمريرة من نغامالو لكن كرته ذهبت بعيدا عن الخشبات الثلاث (58).

وأخرج سونغ مدافعه غزنزاليس غير الموفق وزّج بمهاجمه ابوبكر (78) العائد من الإصابة في مغامرة كبيرة لتنشيط خط هجومه، لكّن مهاجم بشيكتاش التركي لم يشكل أي خطورة.

وبعد التحام في منطقة الجزاء، سقط الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي وخرج مصابا ونقل على محفة طبية وحلّ فرانسيس ازوهو بدلا منه (80).

ومرر أوسيمهن كرة الى لوكمان ومنه على طبق من ذهب الى الظهير المندفع أولا آينا لكنّه تردد قبل التسديد فأعاقها الدفاع (87).