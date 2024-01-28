الشناوي يهدد انتقال محمد أبو جبل إلى الاهلي

يواصل مسؤولو النادي الاهلي، رحلة البحث عن خليفة محمد الشناوي حارس المرمى، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر، وتأكد غيابه حتى يونيو المقبل.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر، ليسافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الكتف، وأشارت التقارير الطبية إلى غيابه حتى شهر 6 المقبل.

وقضت الإصابة على موسم محمد الشناوي الأفريقي مع النادي الاهلي، الذي يسعى لتعويض غيابه، والتعاقد مع حارس أول جديد لمساندة مصطفى شوبير.

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وكشف الإعلامي أحمد شوبير على تطورات مفاوضات الاهلي مع حارس المرمى، وقال في تصريحاته الإذاعية:” كولر طلب بشكل رسمي التعاقد مع حارس جديد، والاتجاه الأول ضم محمد بسام، والاتجاه الثاني علي لطفي، وقد يكون الاتجاه الثالث ضم محمد أبو جبل وذلك اتجاه ضعيف “.

وأضاف شوبير:” سيراميكا كليوباترا رفض رحيل بسام إلا بشرط الحصول على مصطفي شوبير، لأن الاهلي عرض حمزة علاء وهو ما رفضه مدرب سيراميكا لأنه حارس أولمبي وكذلك حارسهم الثاني أولمبي، ما يعني احتمالية غيابهم معًا في دورة الألعاب المقبلة مع منتخب مصر “.

وواصل:” الاهلي رفض فكرة رحيل مصطفى شوبير ومناقشة الأمر، ولكن الأمر لم ينتهي والاهلي ما زال يحاول في محمد بسام، والاتجاه الثاني علي لطفي، الحارس قلق من مصيره لأنه خرج من الاهلي بسبب عدم لعبه أساسيًا، ويفكر في حال عودته هلي سيلعب أم ستكون هنا أولوية لـ مصطفى شوبير “.

وعن محمد أبو جبل، قال شوبير:” صعب يكون محمد الشناوي ومحمد أبو جبل في الفريق ذاته، وبوجودهما معًا لن يستقيم الأمر