المصري يعلن رحيل إلياس الجلاصي بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي المصري البورسعيدي، رحيل التونسي إلياس الجلاصي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر النادي البورسعيدي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للاعب وكتب: "انتهت الرحلة، شكرا إلياس على ما قدمته خلال مشوارك مع النسور الخضُر".

وكشف مصدر مطلع، أن إلياس الجلاصي انتقل بشكل رسمي إلى نادي أهلي بني غازي الليبي، في صفقة انتقال نهائي.

وكان النادي المصري تعاقد مع إلياس الجلاصي الموسم قبل الماضي، وقدم اللاعب مستوى مميز رفقة الفريق البورسعيدي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى على رأسها الزمالك.

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