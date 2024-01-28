حكيم زياش يُثير الشكوك حول لحاقه بمواجهة جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أثار النجم المغربي حكيم زياش لاعب منتخب المغرب الشكوك حول لحاقه بمواجهة جنوب أفريقيا المرتقبة في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما غاب مجددا عن تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وكان زياش قد تعرض للاصابة لالتواء في الكاحل في المباراة الأخيرة أمام زامبيا، ما فرض استبداله بين شوطي المباراة، ويخشى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مشاركته في التدريبات خوفا من تفاقم الإصابة مما يثير الجدل حول مشاركته في اللقاء المقبل.

ومن المنتظر أن يجري زياش فحوصات طبية وأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم مصير مشاركته في مواجهة جنوب إفريقيا، التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

جدير بالذكر أن حكيم زياش هدف المغرب الوحيد في زامبيا ليضمن لفريقه صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.