3 منتخبات تسجل رقمًا سلبيًا "فاضح" في كأس أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ 34، والمقامة في الوقت الحالي بكوت ديفوار، تسجيل 3 منتخبات أفريقية رقمًا سلبيًا فاضحًا، وهم منتخبات الكاميرون وغامبيا وتنزانيا.

جدير بالذكر أن منتخبا أنجولا ونيجيريا أول المتأهلين أمس السبت، إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية بعد تغلب الأول بنتيجة (3-0) على ناميبيا والثاني (2-0) على الكاميرون (2-0)، في مباراتي دور الـ16.

رقم سلبي لمنتخبات الكاميرون وغامبيا وتنزانيا

كشف حساب "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات بأن منتخبات الكاميرون وتنزانيا وغامبيا، هي الوحيدة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، بالنسحة الجارية التي عجزت عن القيام بتسديدة واحدة صوب المرمى في مباريات سابقة لها.

حيث أكد المصدر نفسه ، أن منتخب تنزانيا الذي ودع البطولة من الدور الأول، بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة السادسة التي ضمت المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية، فشل في القيام بتسديدة واحدة خلال مواجهتين سابقتين له أمام المغرب (3-0) في الجولة الأولى، وأيضًا ضد الكونغو الديمقراطية (0-0) في الجولة الأخيرة.

أما منتخب غامبيا فقد عجز هو الآخر، عن تهديد مرمى نظيره الغيني ولو بتسديدة واحدة في المواجهة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من الدور الأول، الذي أنهاه الغامبيون في المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارة مبارياتهم الثلاثة.

وكان منتخب الكاميرون آخر هذه المنتخبات التي فشلت في القيام بتسديدة واحدة، وذلك خلال مواجهته الأخيرة في دور الـ16 أمام المنتخب النيجيري، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير أمس السبت، بنتيجة (2-0).