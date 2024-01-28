كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، تفاصيل تعاقد الزمالك مع المدير الفني الجديد، والذي يتولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ووجه الزمالك الشرك في وقت سابق للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق، بعد تراجع الأداء والنتائج تحت قيادته.

وأسند الزمالك المهمة إلى معتمد جمال كمديرًا فنيًا موقتًا للفريق في الفترة الماضية، قبل أن يستقر المجلس الحالي بقيادة حسين لبيب على تعيينه مدربًا للفريق.

وبدأ الزمالك رحلة البحث عن المدير الفني الجديد للفريق، لقيادته في التحديات الصعبة التي تنتظرها، وعلى رأسها بطولة الكونفدرالية.

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واتفق الزمالك مؤخرًا مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتعيينه مديرًا فنيًا في الفترة المقبلة، بعدما اتفق الطرفان على التفاصيل

وتم الاتفاق على أن يحصل المدرب البرتغالي على راتب شهري لن يقل عن 65 ألف دولار شهريًا على أن يصطحب معه ثلاثة مساعدين (مدرب عام – معد بدني – مدربا لحراس المرمي).

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي لتوليه مهمة تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم ونصف.