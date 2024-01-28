رضا شحاتة: زيزو أفضل بديل لصلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا شحاتة نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر قادر على الفوز أمام الكونغو الديمقراطية، ولكن لابد أن يكون هناك تركيز، من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أضاف رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر فى أمم إفريقيا أزمته الكبري بسبب روي فيتوريا، هو أن المنتخب رد فعل وليس هو صاحب القرار فى كل المباريات، ننتظر الفريق الأخر هو من يقوم بالمبادرة ثم نحن ، وذلك هو من جعل شكلنا فى البطولة الإفريقية ليس الأفضل.

وتابع:" روي فيتوريا لابد أن يكون ضاغط اليوم من بداية المباراة لتسجيل هدف أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ولكن روي فيتوريا لن يلعب بذلك الشكل وسيقوم بالنزول للملعب وهو متراجع ومنتظر فعل الفريق الأخر.

وواصل:" لابد أن يكون أحمد سيد زيزو أساسي فى تشكيل منتخب مصر وفى مكانه الطبيعي وهو الجناح الأيمن مكان محمد صلاح، ويستطيع أن يعوض الغياب اليوم ولكن يلعب فى مركزه.

