علي زين يكشف حقيقة عودته لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، حقيقة عودته للأهلي بعد حصوله على كأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة بالأمس السبت.

وكان المنتخب المصري قد حقق لقب كأس الأمم الإفريقية بعدما فاز على نظيره الجزائري بنتيجة 29/21.

وتحدث علي زين في تصريحات إذاعية، عن أن ليس هناك حديث حول عودته للأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما سيحدث في المستقبل.

وأوضح زين أن اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا كان عليهم ضغوط كبيرة، بعدما استضافة البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وقال علي زين: "خلال الفترة الحالية لا يوجد أي حديث عن عودتي للنادي الأهلي".

وتابع: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

بينما علق على الضغوط التي مروا بها، فقال: "بالتأكيد كان علينا ضغوط كبيرة في البطولة، فالبطولة نلعبها على أرضنا".

وأضاف: "نحن المنتخب الأفضل، باق المنافسين كان ليس لديهم ما يخسروه؛ لذلك كانت الضغوط كبيرة علينا".