فيرمينو يقود هجوم أهلي جدة أمام الزمالك في نهائي كأس دبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق أهلي جدة تشكيل الفريق الرسمي لمباراة الزمالك، المقرر لها بعد قليل في نهائي كأس دبي للتحدي.

وكان أهلي جدة تأهل إلى نهائي كأس دبي بعد انتصاره على فريقه وهان الصيني، فيما صعد الزمالك بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.

ويقود النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة أمام الزمالك، وبجواره الثنائي أليوسكي، وسميحان النات.



تشكيل أهلي جدة لمباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: عبد الله عبده

الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي

