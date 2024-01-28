رضا شحاتة: غياب صلاح مؤثر في المراحل المتقدمة لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق على مواجهة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

وأكد شحاتة أن مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز يستحق أن يكون لاعب أساسي اليوم فى تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة فى ظل غياب إمام عاشور.

تصريحات رضا شحاتة

وتحدث رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج إذاعية صباح اليوم الأحد، حيث قال:" مهند لاشين لاعب مميز ويستطيع أن يبدأ فى مركز وسط الملعب وليس محمد النني، لأن مهند لاشين له خصائص مختلفة ويستطيع اللعب بجانب حمدي فتحي ومروان عطية فى وسط الملعب، من أجل تقديم مستوي جيد للغاية.

وتابع:" غياب محمد صلاح أثر بشكل كبير على منتخب مصر لأن وجوده بيفرق بشكل كبير حتي بالنسبة للفرق الأخري، ولابد من الحذر أمام الكونغو الديمقراطية لأنه منتخب جيد وليس ضعيف.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الكونغو في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي كرة القدم الإفريقية أن تتسم بالإثارة والمتعة.