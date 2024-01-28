بشكتاش التركي يراقب مابولولو

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري إلى دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الجارية ، بعد تألقه الدولي الأخير مع منتخب بلاده خلال كأس الأمم الأفريقية.





وتمكن مابولولو من تسجيل هدفا ، خلال فوز أنجولا بالأمس بثلاثية نظيفة أمام ناميبيا في ثمن النهائي،وهو الهدف الشخصي الثالث ، بعدما سجل هدفين خلال دور المجموعات.

وقال رئيس النادي السكندري محمد مصيلحي ، أن مابولولو أصبح الآن مطلوبًا في نادي بشكتاش التركي ، وجمعت رئيس الاتحاد جلسة برئيس النادي التركي لبحث إمكانية ضم اللاعب.

ونفى مصيلحي ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض لضم اللاعب الدولي صاحب الـ 31 عامًا.

مصر في أمم أفريقيا ..

ومع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، يستهل المنتخب الوطني مواجهاته في مرحلة خروج المغلوب بأمم أفريقيا بدور الـ 16 ، بملاقاة نظيره الكونغو الديموقراطية خلال البطولة التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، المنتخب الآخر المتأهل من مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم أيضًا لحساب ثمن النهائي.