سيسيه يشيد بـ كوت ديفوار قبل موقعة ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

أشاد أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال، بمستوى منتخب كوت ديفوارا وتاريخه، قبل القمة المرتقبة بينهما في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية.

وقال سيسيه في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” الفريق في حالة جيدة، هناك بعض الإصابات سنقوم بتقييمها بعد ظهر اليوم، ولا أستطع تغيير الماضي، لكننا في الحاضر، المهم هو التأهل لربع النهائي”.

وأضاف مدرب السنغال:” ما حدث في الجولة الأولى أصبح وراءنا، نحن نعرف الأجواء، لكن المهم هو التركيز على المباراة، هذا ليس وقت التقييم، ما يهمنا هو مباراة الغد ومحاولة بذل قصارى جهدنا للفوز بها “.

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تابع: “كوت ديفوار من بين المنتخبات ذات الإمكانيات الكبيرة لكرة القدم الأفريقية وسيكونون حريصين على إظهار وجه آخر، والإيفواريون هم إخوتنا وسيدركون أن ما أقرضناه لهم في عام 1992 يجب أن يعيدوه إلينا غدًا”.

وأردف سيسيه:” كرة القدم لها عدة أبعاد وكل بعد مهم جدا سواء كان تكتيكيا أو روحيا أو اجتماعيا، وكل ما فعلناه في الجولة الأولى لن يُحتسب، غدًا ستبدأ منافسة كبيرة، عندما نسجل هدفًا، يحتفل جميع مقاعد البدلاء وهذه هي الحالة الذهنية التي نريد تنميتها”.

واختتم:”المباراة يمكن أن تذهب إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، لكننا مستعدون لكل هذه الاحتمالات”.