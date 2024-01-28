كأس الأمم الأفريقية..حكم سوداني يدير مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد إدارة المباراة بين المغرب وجنوب أفريقيا لطاقم تحكيم سوداني، والتي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويدير مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، الحكم السوداني محمود علي، ويعاونه الكاميروني إلفيس جاي نوبوي نجويجو، والسوداني محمد عبد الله، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

وصعد منتخب المغرب إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد تصدره المجموعة السادسة، بعد الانتصار على تنزانيا، وزامبيا، والتعادل مع الكونغو.

بينما تأهلت جنوب أفريقيا إلى ثمن النهائي بعد تواجدها وصيفا في المجموعة الخامسة، ويملك في رصيده 4 نقاط.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي رفع العقوبة الموقعة على وليد الركراكي مدرب المغرب، بعدما تعرض للإيقاف لـ 4 مباريات، قبل أن يقرر "كاف" إلغاء العقوبة بشكل رسمي.

وكان الركراكي تغيب عن مباراة المغرب الأخيرة أمام تنزانيا، وتابع اللقاء من المدرجات، بعدما تعرض للإيقاف.

