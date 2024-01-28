شاهد أهداف مباراة الزمالك وأهلي جدة ببطولة دبي للتحدي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس التحدي الودية، بعدما فاز على نظيره أهلي جدة السعودي بنتيجة 3/0، في المباراة التي شهدها ستاد اَل مكتوم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بينما أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث اللاعب الناشئ عمار ياسر، لينتهي اللقاء بفوز الفارس بنتيجة 3/0.

أهداف مباراة الزمالك وأهلي جدة

وبدأ معتمد جمال، المدير الفني للزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

فيما بدأ أهلي جدة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: عبد الله عبده

في الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي