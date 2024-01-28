الزمالك بطلا لكأس دبي للتحدي بفوزه على أهلي جدة بثلاثية

الشارقة - اميمة ياسر - توج الزمالك بكأس دبي للتحدي، بعد فوزه على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي البطولة.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا"