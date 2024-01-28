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شيكابالا يحصد جائزة أفضل لاعب فى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز ببطولة تحدى دبى

الأحد 28/يناير/2024 - 09:09 م 1/28/2024 9:09:06 PM
شيكابالا

حصد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة.

وتسلم "شيكابالا" الجائزتين من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء المباراة النهائية أمام أهلي جدة السعودي والتي أقيمت على ستاد آل مكتوم بدبي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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