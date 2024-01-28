30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين مصر والكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - مرت أول 30 دقيقة من مباراة مصر والكونغو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

جاءت بداية المباراة بضغط من جانب منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث أهدر ميشاك إيليا هدف بعد تسديدة قوية ولكن مرت أعلي مرمى أبو جبل.

وشهدت الدقيقة 8 عودة منتخب مصر للقاء، حيث كان أول تهديد لمرمى الكونغو عندما أرسل محمد هاني عرضية سددها أحمد حجازي برأسية ضاعت بغرابة شديدة، ثم سدد مصطفى محمد تصويبة في الدقيقة 11 ولكن شتتها دفاع الكونغو.

وفي الدقيقة 21 نجح منتخب الكونغو في تهديد مرمى الفراعنة للمرمى الثانية ولكن مرت التسديدة خارج المعلب.

تشكيل منتخب مصر :



في حراسة المرمى : محمد أبوجبل .

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - محمد النني - محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم : مصطفى محمد.

تشكيل منتخب الكونغو :

في مركز حراسة المرمي: ليونيل مباسي.

في خط الدفاع: شانسيل مبيميا، ديلان باتوبينسيكا ،جيديون كالولو، ارثر ماسوكو.

في خط الوسط : صامويل موتوسامي ، شارليس بيكيل ، ميشاك ايليا ، ثيو بونجوندا .

في خط الهجوم : يوان ويسا ، سيدريك باكامبو.