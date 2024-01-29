الكونغو تتقدم على الفراعنة بهدف ساذج

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بالهدف الأول على منتخب مصر في الدقيقة 37 عن طريق اللاع إيلي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء الهدف بسبب تمركز خاطئ من لاعبي المنتخب الوطني أثناء تنفيذ الكونغو رمية تماس.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".