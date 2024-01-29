75 دقيقة.. زيزو يهدر فرصة التقدم لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر محاولاته لتسجيل الهدف الثاني والتقدم في النتيجة على نظيره الكونغولي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم افريقيا.

بدأ الشوط الثاني بإستحواذ كونغولي على وسط الملعب على عكس سيناريو الشوط الأول.

ورغم السيطرة كاد احمد مصطفى زيزو أن يخطف الهدف الثاني لمنتخب مصر لولا تألق حارس الكونغو، كما سدد مروان عطية كرة قوية أمسكها الحارس بصعووبة على مرتين.

في المقابل شكلت الهجمات السريعة للكونغو عن طريق الثاني ويسا وبوجوندا خطورة كبيرة.

واكن الشوط الأول للقاء قد إنتهى بالتعادل بهدف لكل فريق حيث تقدم ايليا للكونغو قبل أن يتعادل مصطفى محمد للفراعنة من علامة الجزاء.