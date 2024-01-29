منتخب مصر يودع كأس أمم أفريقيا بعد خسارة درامية بـ”ركلات الترجيح

ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد خسارة درامية أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8 – 7 في دور الـ16 بـالبطولة.

والتقى منتخب مصر مع نظيره الكونغولي مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل منتخب الكونغو هدفه الأول بالدقيقة 37 عن طريق ميشاك إيليا، وتعادل مصطفى محمد لصالح منتخب مصر من ركلة جزاء بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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واتجهت المباراة للأشواط الإضافية والتي شهدت طرد محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة بالدقيقة 97 ليستكمل منتخبنا المباراة بـ10 لاعبين.

استمر التعادل الإيجابي 1-1 مسيطرًا على نتيجة المباراة لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب الكونغو بنتيجة 8 – 7 بعدما أضاع مصطفى محمد وأبو جبل للفراعنة.

بتلك النتيجة يودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لملاقاة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.