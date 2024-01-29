أمم أفريقيا.. روي فيتوريا يعلق على إمكانية رحيله عن منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على الخروج المبكر لفراعنة من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر منافسات الكان من الدور ثمن النهائي عد الخسارة أمام الكونغو بركلات الترجيح.

وقال روي فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ لم نتوقع الخسارة في مباراة الكونغو سوء الحظ كان له دور كبير في هذه الخسارة ”.

وتابع: “ اعددنا أنفسنا بشكل جيد للبطولة، لكن في بعض الأوقات تبذل كل جهدك ولا تكون النتيجة على قدر التوقعات، هذه هي كرة القدم بها أقات سعيدة وأوقات أخرى حزينة ".

وأكمل: “ التاريخ يؤكد أن منتخب مصر كبير جداً لكنه يمر بتغييرات كثيرة في الوقت الحالي، علينا أن نكون أفضل في المنافسات المقبلة ”.

وعن إمكانية رحيله عن تدريب المنتخب الوطني قال فيتوريا: “ هذا ليس وقت القرارات الإنفعالية، سنفكر جيداً قبل إتخاذ أي قرار ”.