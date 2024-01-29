ديسابر: كان يمكننا الفوز على منتخب مصر بنتيجة أكبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو ان فريقه إستحق الفوز على منتخب مصر والتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب الكونغو الفوز على مصر في ثمن نهائي البطولة بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال ديسابر في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ كنا الأفضل خلال المباراة ونستحق الفوز والتأهل لربع النهائي ”.

وتابع: “ في الشوط الأول لم نستحوذ على الكرة بشكل جيد لكننا تحركنا بشكل مميز في العمق وأهدرنا العديد من الفرص ”.

وأضاف: “ في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وخلقنا العديد من الفرص وكان من الممكن أن نسجل عدد أكبر من الأهداف ”.

وأتم: “ أنا فخور للغاية باللاعبين وما يبذلونه من أجل جماهيرهم وقد أخبرتهم بذلك بعد نهاية المباراة” .