موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد وداع كأس أمم أفريقيا 2023

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، أمام الكونغو الديمقراطية.

ولعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وسجل هدف منتخب مصر في المباراة مصطفى محمد، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ لصالح أحمد حجازي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن تكون مباراة منتخب مصر القادمة في شهر يونيو القادم، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة ضد بوركينا فاسو، يوم 3 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط حصدهم من انتصارين.