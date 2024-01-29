موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خرج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على يد الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الجزاء 8-7، في دور الـ16.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر المقبلة؟

وسيكون أول لقاء يخوضه منتخب مصر بعد الخروج من أمم إفريقيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة الرابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وتبث قناة "أون تايم سبورت" المباراة على الهواء مباشرة، حيث تمتلك حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر الوطني لكرة القدم في التصفيات.

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