قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد وداع مصر كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن أول قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.

ولعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وبحسب التقارير، فإن هناك حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة تجاه روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، خاصة أنه تم تنفيذ طلباته، وسيتم عقد جلسة لحسم مصيره.

وأوضحت التقارير أن هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة برحيل روي فيتوريا من القيادة الفنية لمنتخب مصر، وهو رأي الأغلبية، ولكن يوجد بعض الأصوات التي تطالب باستمراره في مقدمتهم حازم إمام.

وبحسب العقد المبرم، فإن في حال قام اتحاد الكرة أو المدرب روي فيتوريا بإنهاء التعاقد، يجب أن يقوم أي منهما بسداد نحو 600 ألف يورو للآخر.