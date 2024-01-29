وائل جمعة: يجب أن يتعرض الكل للمحاسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق وائل جمعة على خسارة منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بركلات الترجيح، والخروج من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال وائل جمعة عبر قناة "بي إن سبورتس": "فيتوريا هو المسؤول الأول عن إقصاء منتخب مصر، أخرج أسوأ ما في اللاعبين، ولم تكن لديه لمسة إبداعية في التعامل مع المباريات".

وأضاف: "تعاقدنا مع مدرب من أجل أن نعلمه ما هي أفريقيا وكيف يتعامل مع مباريات كأس الأمم، بعد هذه المهزلة يجب أن يتعرض الكل للمحاسبة".

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