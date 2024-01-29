قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة صدام كوت ديفوار والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الإثنين منتخب كوت ديفوار مع نظيره السنغال، في أقوى مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة كوت ديفوار مع نظيره منتخب السنغال في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب كونان باني.

وتعد المباراة كونها بين صاحب الأرض والجمهور، الذي صعد لهذا الدور بمعجزة، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاثة نقاط، بينما المنتخب السنغالي هو أقوى منتخبات البطولة حتى الآن بعدما صعد من مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، والفوز في جميع المباريات.

وسوف تنقل مباراة السنغال وكوت ديفوار، عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة كوت ديفوار والسنغال مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.