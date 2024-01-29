"مهزلة جديدة".. ميدو يعلق على مفاوضات الأهلي مع محمد أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد أبو جبل حارس المنتخب الحالي، خلال وجوده مع منتخب مصر في كوت ديفوار.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "فيتوريا وجهازه واتحاد الكرة لم يكونوا على علم بأن أبو جبل كان يتفاوض على عقده مع ‎النادي الأهلي خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف: "مهزلة جديدة في تاريخ الكرة المصرية".

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع نظيره البنك الأهلي، للحصول على خدمات محمد أبو جبل، إعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية شرائه بشكل نهائي.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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