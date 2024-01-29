"بند مثير للجدل".. مفاجأة في عقد فيتوريا مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع المنتخب الوطني المصري كأس الأمم الأفريقية أمس الأحد، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي.

وتحوم الشكوك حول استمرار البرتغالي روي فيتوريا، مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة عقب الخروج المبكر من البطولة الأفريقية وتقديم أداء سيئ.

وعلم الخليج 365 أن عقد روي فيتوريا الذي يمتد إلى عام 2026 يحتوي على بند مثير للجدل في صالح المدرب البرتغالي.

ويحق لفيتوريا فسخ عقده عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية من طرف واحد على أن يدفع شرطا جزائيا، بقيمة ثلاثة أشهر.

وليس من حق اتحاد الكرة المصري استخدام الشرط الجزائي لرحيل المدرب، سوى بعد فشله في الوصول لكأس العالم المقبل في أمريكا 2026، طبقا لبنود العقد.

ولم يقدم المنتخب الوطني العرض المنتظر طوال أحداث البطولة، حيث تعادل في ثلاثة مباريات في دور المجموعات بنفس النتيجة 2/2.

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