رسميا.. فيفا يعلن فتح قيد نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، فتح قيد نادي الزمالك، للتعاقد مع صفقات جديدة خلال الفترة الحالية.

ورفع الاتحاد الدولي، اسم نادي الزمالك، من القائمة الأندية المصرية المحظورة من القيد، عبر البوابة الخاصة بقضايا الأندية.

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بوضع اسم الأندية التي تعاني من مشاكل، وتم وقف قيدها، كل أسبوع وتحديدا يوم الإثنين، ويتم تحديثها.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قام بتسوية المديونيات الخارجية، مع نادي سبورتينج لشبونة، وأيضا وادي دجلة الخاصة برعاية إبراهيما نداي ونادي كاراكاس الفنزويلي لعدم سداد مستحقات صفقة البنيني سامسون، لحل أزمة القيد.

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