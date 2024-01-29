لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء التاسعة ضد الكونغو الديمقراطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف قناة "بي إن سبورتس" القطرية، سبب تسديد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ركلة الجزاء الأخيرة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء أمس، مشيرة إلى أن مهند لاشين لاعب وسط مصر رفض تسديد ركلة الجزاء التاسعة.

وقام لاشين بتبديل دوره في تسديد ركلات الترجيح، إذ أنه من المتعارف عليه أن يسدد الحارس الركلة الأخيرة، إلا أن أبو جبل سبق لاشين، لكن إذا سجل أبو جبل الركلة التاسعة كان سيسدد لاشين الأخيرة، لأنه لا يمكن أن يرفض لاعب التسديد.

ويعود سبب رفض لاشين تسديد ركلة الجزاء، إلى مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، حينها أهدر الركلة الأخيرة وكانت المباراة 3-2 لصالح السنغال وبإهدار لاشين وتسجيل ماني بعدها، حصد منتخب السنغال البطولة.

وبدأ أحمد سيد زيزو التسديد في هذه المباراة، ثم أهدر محمد عبد المنعم وسجل مروان حمدي الثالثة، فيما أهدر لاشين الركلة الرابعة، ولم يسدد محمد صلاح والنني في المباراة.

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