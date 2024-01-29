"كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه".. ممدوح عباس يعلق على أداء منتخب مصر ضد الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة أمس ضد الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، تعليقا على أداء حارس مرمى منتخب مصر في مباراة الأمس".

وخسر منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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