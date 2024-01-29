«فيفا» يرفع العقوبة عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك، والتي حرمته من إبرام أي صفقات خلال الفترة الماضية، ليصبح من حق النادي الأبيض ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحذف فيفا اسم نادي الزمالك، من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، صباح اليوم الإثنين، ويُحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم، البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الإثنين من كل أسبوع.

يذكر أن فريق الزمالك توج ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.